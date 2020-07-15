В Адыгее убийцу школьницы Даши Шопиной приговорили к пожизненному лишению свободы
В Адыгее завершилось расследование дела об убийстве 16-летней Даши Шопиной, которая пропала год назад
Виновным в убийстве признали ранее судимого 47-летнего майкопчанина Андрея Курникова.
Напомним, 24 мая 2019 года в Майкопе по пути из школы на тренировку пропала 16-летняя Дарья Шопина. Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). В начале августа стало известно, что для ее поисков привлекали экстрасенсов и спускали воду в ГЭС, однако школьницу так и не нашли. Спустя полгода задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 47-летний местный житель.
Спустя год после убийства школьницы расследование дела завершили. Следователи установили, что 24 мая около 12:00 Курников напал на девочку в безлюдном месте на правом берегу реки Белой, чтобы ее изнасиловать. Затем он похитил принадлежавшие ей смарт-часы и два мобильных телефона. По словам самого обвиняемого, преступление произошло спонтанно. Он хотел забрать телефон, но девочка оказала сопротивление, и он нанес ей смертельный удар.
После этого мужчина спрятал тело погибшей, засыпав его строительным мусором. Через пять месяцев поисков следователи запеленговали сигнал украденного у девочки телефона и таким образом вышли на след убийцы.
«Было принято решение провести по месту его жительства обыск. Там и был обнаружен телефон пропавшей девочки. Первоначально у фигуранта имелась версия, что данный телефон он нашел на берегу реки. Но его причастность была установлена благодаря тактике допроса. Также специалистом было установлено, что телефон не мог находиться долгое время в тех условиях, о которых сообщил фигурант», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.
Мужчине следователи предъявили обвинение по трем статям: ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование с применением насилия и использованием беспомощного состояния несовершеннолетней), пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба гражданину).
25 мая расследование завершили и материалы дела передали в прокуратуру, а затем — в суд. В Верховном суде Адыгеи рассмотрение этого резонансного дела проходило в закрытом режиме. 15 июля согласился с позицией прокурора и назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы.