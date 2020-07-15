В Адыгее убийцу школьницы Даши Шопиной приговорили к пожизненному лишению свободы

В Адыгее завершилось расследование дела об убийстве 16-летней Даши Шопиной, которая пропала год назад

Виновным в убийстве признали ранее судимого 47-летнего майкопчанина Андрея Курникова.

Напомним, 24 мая 2019 года в Майкопе по пути из школы на тренировку пропала 16-летняя Дарья Шопина. Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). В начале августа стало известно, что для ее поисков привлекали экстрасенсов и спускали воду в ГЭС, однако школьницу так и не нашли. Спустя полгода задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 47-летний местный житель.

Спустя год после убийства школьницы расследование дела завершили. Следователи установили, что 24 мая около 12:00 Курников напал на девочку в безлюдном месте на правом берегу реки Белой, чтобы ее изнасиловать. Затем он похитил принадлежавшие ей смарт-часы и два мобильных телефона. По словам самого обвиняемого, преступление произошло спонтанно. Он хотел забрать телефон, но девочка оказала сопротивление, и он нанес ей смертельный удар.

После этого мужчина спрятал тело погибшей, засыпав его строительным мусором. Через пять месяцев поисков следователи запеленговали сигнал украденного у девочки телефона и таким образом вышли на след убийцы.