Компания «Сингента» предлагает разные виды защиты семян для различных требований и технологий
Продукты компании «Сингента» для защиты семян могут применяться с учетом различных требований и технологий
С начала 2020 года в Южном федеральном округе практически не было снега и сильных морозов. Дефицит влаги с осени и малочисленные осадки весной негативно сказались на формировании потенциала озимых зерновых. В то же время погода была благоприятной для зимовки вредителей.
Многие производители зерна делают инсектицидную обработку пшеницы, при этом становится более популярным использование готового инсектофунгицидного протравителя семян.
Преимущества инсектофунгицидной обработки семян в том, что не нужно смешивать несколько компонентов перед обработкой. Это исключает ошибочную дозировку. Этот способ отличается и качественным нанесением веществ на семена и их сохранность до высева в поле без потерь.
У компании «Сингента» есть продукты для любых требований производителей зерна. Самый популярный препарат в списке — «Селест® Макс». Он содержит достаточное количество высокосистемного инсектицида для защиты от основных вредителей всходов озимой пшеницы. В его состав входят контактный и системный фунгициды для предотвращения корневых гнилей, снежной плесени и фузариозов и альтернарии на семенах. «Селест® Макс» содержит оригинальный инсектицид, который повышает иммунитет и стрессоустойчивость растений.
Сельхозпроизводители знают, что при использовании баковых смесей не всегда удается достичь максимального результата. Стоимость «Селест® Макс» соответствует сумме цен компонентов стандартной баковой смеси, а удобство его применения компенсирует время на ее приготовление.
Для сельхозпроизводителей, которые внедряют инновационные сорта и технологии на своих полях и стремятся к производству зерна в максимальных объемах, «Сингента» разработала продукт «Вайбранс® Интеграл» — четырехкомпонентный инсектофунгицид с механизмом действия SDHI и седаксан в составе. Эта молекула синтезирована «Сингентой» для защиты семян.
Благодаря своему запатентованному составу «Вайбранс® Интеграл» контролирует максимальный спектр семенной и почвенной инфекции, включая такие трудноконтролируемые заболевания, как ризоктония и тифулез зерновых.
Эффект «силы корней» (Rooting Power™) «Вайбранс® Интеграл» позволяет сформировать мощную и здоровую корневую систему у растений зерновых, которая, в свою очередь, максимально обеспечивает растения продуктивной влагой и минеральными веществами из почвы и подкормок по вегетации и позволяет получать стабильно высокие урожаи даже при недостаточном увлажнении. «Вайбранс® Интеграл» содержит высокую концентрацию инсектицидного компонента, что благоприятно сказывается на времени контроля вредителей всходов зерновых культур.
Если в применении инсектицида нет необходимости или производитель не планирует применять инсектицид при защите посевного материала, то для предотвращения болезней всходов озимых рекомендуется препарат «Максим® Форте». Он содержит три вещества с различным действием на патогены, что гарантирует посевам озимой пшеницы максимальную защиту до ухода в зиму, а наличие в составе стробилуринового компонента — улучшенную перезимовку и сохранность осеннего кущения.
Все препараты для защиты семян «Сингенты» обладают важным преимуществом: они созданы по инновационной технологии «Формула М». В состав препаратов, созданных на ее основе, входят специальные полимеры. Они выравнивают поверхность семян, обеспечивают равномерность распределения препарата, снижают пыльность и улучшают текучесть семян. Как следствие, препарат сохраняется на поверхности семени в нужной дозировке даже после нескольких технологических операций погрузки и разгрузки, что обеспечивает ожидаемую эффективность в поле.
По многолетним данным, из-за осыпаемости препарата при составлении баковых смесей хозяйства в среднем теряют 21 % дозировки, что составляет от 400 до 1200 рублей на одну тонну обработанных семян. Препараты «Сингенты» лишены этого недостатка.
Они наиболее безопасны для применения на семенах, так как содержат только один триазольный компонент, что минимизирует риск задержки всходов (особенно в условиях засухи) и позволяет культуре в полной мере формировать потенциал нового урожая еще с осени.
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