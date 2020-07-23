Компания «Сингента» предлагает разные виды защиты семян для различных требований и технологий

Продукты компании «Сингента» для защиты семян могут применяться с учетом различных требований и технологий

С начала 2020 года в Южном федеральном округе практически не было снега и сильных морозов. Дефицит влаги с осени и малочисленные осадки весной негативно сказались на формировании потенциала озимых зерновых. В то же время погода была благоприятной для зимовки вредителей. Многие производители зерна делают инсектицидную обработку пшеницы, при этом становится более популярным использование готового инсектофунгицидного протравителя семян. Преимущества инсектофунгицидной обработки семян в том, что не нужно смешивать несколько компонентов перед обработкой. Это исключает ошибочную дозировку. Этот способ отличается и качественным нанесением веществ на семена и их сохранность до высева в поле без потерь.

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У компании «Сингента» есть продукты для любых требований производителей зерна. Самый популярный препарат в списке — «Селест® Макс». Он содержит достаточное количество высокосистемного инсектицида для защиты от основных вредителей всходов озимой пшеницы. В его состав входят контактный и системный фунгициды для предотвращения корневых гнилей, снежной плесени и фузариозов и альтернарии на семенах. «Селест® Макс» содержит оригинальный инсектицид, который повышает иммунитет и стрессоустойчивость растений. Сельхозпроизводители знают, что при использовании баковых смесей не всегда удается достичь максимального результата. Стоимость «Селест® Макс» соответствует сумме цен компонентов стандартной баковой смеси, а удобство его применения компенсирует время на ее приготовление. Для сельхозпроизводителей, которые внедряют инновационные сорта и технологии на своих полях и стремятся к производству зерна в максимальных объемах, «Сингента» разработала продукт «Вайбранс® Интеграл» — четырехкомпонентный инсектофунгицид с механизмом действия SDHI и седаксан в составе. Эта молекула синтезирована «Сингентой» для защиты семян.

Благодаря своему запатентованному составу «Вайбранс® Интеграл» контролирует максимальный спектр семенной и почвенной инфекции, включая такие трудноконтролируемые заболевания, как ризоктония и тифулез зерновых. Эффект «силы корней» (Rooting Power™) «Вайбранс® Интеграл» позволяет сформировать мощную и здоровую корневую систему у растений зерновых, которая, в свою очередь, максимально обеспечивает растения продуктивной влагой и минеральными веществами из почвы и подкормок по вегетации и позволяет получать стабильно высокие урожаи даже при недостаточном увлажнении. «Вайбранс® Интеграл» содержит высокую концентрацию инсектицидного компонента, что благоприятно сказывается на времени контроля вредителей всходов зерновых культур.

Если в применении инсектицида нет необходимости или производитель не планирует применять инсектицид при защите посевного материала, то для предотвращения болезней всходов озимых рекомендуется препарат «Максим® Форте». Он содержит три вещества с различным действием на патогены, что гарантирует посевам озимой пшеницы максимальную защиту до ухода в зиму, а наличие в составе стробилуринового компонента — улучшенную перезимовку и сохранность осеннего кущения.