В поселке Яблоновском дождь затопил почти 300 дворов, ликвидация последствий стихии продолжается

В Адыгее 15 июля продолжаются работы по ликвидации последствий ливня, прошедшего накануне

Напомним, 14 июля около 13:00 поселок Яблоновский Тахтамукайского района Адыгеи оказался в зоне дождевого паводка. Изначально сообщалось, что к вечеру там затопило около 100 дворов частных домов. Однако к 19:30 подтопило уже 270 дворов, вода зашла в 70 домов. Пострадало имущество 838 человек.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 15 июля провел оперативное совещание по вопросу ликвидации последствий паводка.

«Необходимо поддерживать постоянную связь с муниципалитетом, экстренными службами. Отправьте в Яблоновский спецтехнику из всех городов и районов республики, подключайте имеющиеся силы и средства для оперативного устранения последствий ливня, вовлекайте хозяйствующие субъекты. Мы должны минимизировать ущерб», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

На совещании вице-премьер Адышеи Вячеслав Сапиев заявил, что ситуацию стабилизировать помог сброс воды по Чибийскому каналу, в глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо сообщил, что имеющаяся техника распределена по секторам.

Сейчас в поселке откачивают воду со дворов жилых домов, а также с других наиболее пострадавших объектов. К моменту публикации известно, что вода откачена из 50 домов.