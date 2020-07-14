РГО: В Сочи на месте бывшей дачи Сталина собираются построить элитное жилье

В Сочи в июле на территории бывшей дачи Сталина вырубили краснокнижные растения и установили забор

Как рассказали порталу Юга.ру в Сочинском отделении Русского географического общества (РГО), 2 июля на охраняемую территорию бывшей дачи Сталина зашли неизвестные и расчистили участок от растений. В том числе они уничтожили краснокнижные экземпляры флоры из ботанического описания. 7 июля туда доставили цемент, песок и элементы забора из металлопрофиля.

Здание, вблизи которого произошел инцидент, построено по проекту архитектора Мирона Мержанова. В 30-50-е годы XX века там располагалось главное управление охраны правительственных дач. Здание включено в перечень объектов культурного наследия.

Сейчас в здании работает Сочинское отделение РГО. Согласно охранному обязательству, сотрудники организации обязаны не допускать использование этой зоны под новое строительство без специального письменного разрешения госоргана. Так, установка забора на этой территории, которую произвели 7 июля, является нарушением Федерального закона РФ № 73-ФЗ (Об объектах культурного наследия), подчеркнули в РГО.

Как сообщила представитель общества, на данном участке хотят построить элитное жилье.