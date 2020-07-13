В Адыгее больше людей с сердечными заболеваниями смогут получить лекарства бесплатно

Для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Адыгее расширили список получателей бесплатных лекарств

Ранее в Адыгее предоставляли лекарства бесплатно только на полгода пациентам с инфарктом миокарда. Теперь препараты будут выдавать в течение года. Их смогу получить граждане, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием и катетерную абляция.

Как уточнили в минздраве Адыгеи, на приобретение лекарств из федерального бюджета выделили более 49 млн. рублей.

На эти средства будут закуплены препараты 23 наименований. Пациенты смогут получать их не только на стационарном, но и на амбулаторном лечении. При этом претендовать на получение лекарств могут не только федеральные льготники.

«Практика показывает, что первый год после перенесенного заболевания или оперативного вмешательства является для человека наиболее опасным. Чтобы исключить повторные рецидивы заболевания данной категории больных, необходима постоянная лекарственная терапия», — подчеркнули в министерстве здравоохранения Адыгеи.

В ведомстве добавили, что после пандемии коронавируса прогнозируется увеличение числа сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта, поэтому необходима дальнейшая профилактическая работа.