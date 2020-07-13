В Краснодаре после ночного дождя подтопило 9 улиц

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в ночь на 13 июля прошел дождь, из-за чего на некоторых улицах скопилась вода

Напомним, накануне МЧС Кубани предупреждало о сильной жаре по краю и непогоде в Сочи: прошедшей ночью и в течение сегодняшнего дня там прогнозировали ливни, град, ветер и смерчи. Вечером 12 июля дождь начался и в краевой столице. Он шел с 19:00 и в течение всей ночи. В итоге в ЕДДС поступило 4 заявки от жителей Краснодара о подтоплениях на следующих участках:

  • улица Бульвар Строителей, 8;
  • улица Архитектора Петина, 18/2;
  • улица Красюка, 1;
  • проспект писателя Знаменского, 9/1.

Также подтопления образовались на 5 других улицах, их выявили специалисты по прочистке сетей ливневой канализации:

  • улица Российская, от Ягодина до Беговой;
  • улица Петра Метальникова;
  • улица Автомобильная/ ул.Ростовское Шоссе;
  • улица Чернышевского;
  • улица Дежнева/Просторная.

На этих участках нет ливневок, отметили в пресс-службе мэрии 13 июля. Сейчас скопившуюся воду ликвидируют 12 единиц специализированной техники. При возникновении ЧС следует обращаться в ЕДДС по телефону 8 (861) 214-33-36.

ЖКХ Краснодар Погода

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре после ночного дождя подтопило 9 улиц
В центре Краснодара хотят снести 10 многоквартирных домов для создания исторического квартала
В Новороссийске оштрафовали водителей маршруток за выключенные кондиционеры
«Краснодар» разгромил «Урал» и поднялся на третью строчку в таблице РПЛ
Оперштаб Кубани рассказал подробности гибели двух человек с коронавирусом
МЧС предупредило о ливнях в Сочи и смерчах на побережье

Лента новостей

«Современное искусство победило»

Мэр Краснодара пообщался с деятелями искусства и бизнеса в «Типографии»

Статьи

Кто съел тётку?

Как краснодарцы подсели на уникальный стритфуд и к чему это привело

В Новороссийске оштрафовали водителей маршруток за выключенные кондиционеры

Реклама на портале