В центре Краснодара хотят снести 10 многоквартирных домов для создания исторического квартала

Впервые идея создания исторического квартала прозвучала в феврале 2020 года. Тематическая территория площадью 0,6 га планируется в границах улиц Красной, Длинной, Красноармейской и Пашковской, около дома купца Лихацкого на Красной, 118/1. Здание считается памятником архитектуры, однако его состояние признали неудовлетворительным — во время строительства гостиницы Marriott дом использовали как склад стройматериалов.

Известно, что на прилегающем к дому купца Лихацкого участке есть еще семь зданий, которые необходимо охранять. Это четыре объекта культурного наследия и три объекта, которые считаются градоформирующими объектами. Вокруг них планируют создать комплекс с исторической средой Екатеринодара. Объект культурного наследия и прилегающую землю хотят обновить за счет городского бюджета.