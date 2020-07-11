В Краснодаре сгорел магазин автозапчастей на площади 100 кв. метров

Краснодарский край

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В Краснодаре днем утром 11 июля произошло возгорание в одном из магазинов на улице Красных Партизан

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 11:06. Из-за угрозы распространения огня объявили повышенный ранг пожара. Видео с поднимающимся от здания дымом опубликовали в паблике «Типичный Краснодар» в инстаграме.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в тушении задействовали 24 человека и 8 единиц техники. Пламя удалось локализовать в 11:25 на площади 100 кв. метров.

Спустя 9 минут открытое горение ликвидировали, в 11:54 — полностью потушили.

Напомним, в середине июня в краевой столице загорелось трехэтажное здание на улице Октябрьской. Из-за происшествия в центре города встал общественный транспорт.

Краснодар МЧС Пожары

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