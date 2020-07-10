АКРА подтвердило стабильный рейтинг банка «Центр-инвест»

По мнению аналитиков агентства, банк «Центр-инвест» обладает умеренно высоким уровнем кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в РФ. Рейтинг на уровне A по шкале АКРА подтверждает, что банк «Центр-инвест» обладает умеренно высоким уровнем кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в РФ.

Подтверждение рейтинга на уровне A по шкале АКРА обусловлено адекватным бизнес-профилем банка, сильным уровнем достаточности капитала, адекватной оценкой риск-профиля и адекватной оценкой ликвидности и фондирования.

«Центр-инвест» занимает 71-е место по капиталу среди банков РФ. Основные направления бизнеса — кредитование населения и компаний малого и среднего бизнеса. Все продукты и проекты «Центр-инвест» основаны на бизнес-модели ESG-банкинга и отражают его ответственное отношение к социальному развитию регионов присутствия, защиту природных ресурсов, повышение финансовой грамотности населения, развития предпринимательства.

Аналитики агентства также высоко оценили качество корпоративного управления в банке «Центр-инвест» и отметили сбалансированность стратегии развития с учетом тенденции развития банковской системы страны.

Банк демонстрирует не только положительную динамику финансовых показателей, но и масштабы своего участия в реализации Целей устойчивого развития ООН. В 2019 года портфель кредитов реальному сектору банка «Центр-инвест» позволил одновременно направить на достижение глобальных целей 86,7 млрд рублей, и на решение национальных 79,3 млрд рублей.

Наряду с рейтингом АКРА по национальной шкале для РФ, «Центр-инвест» с 2006 года имеет рейтинг международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service на уровне Ba3 со стабильным прогнозом, который был подтвержден в мае текущего года.