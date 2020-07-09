Мэрия Краснодара отчиталась о полном устранении аварий на электросетях

Напомним, в начале июля в Краснодаре установилась жаркая сухая погода, температура воздуха достигала 39 °C. Нагрузка на электросети увеличилась на 60%, из-за чего в городе началось массовое отключение электричества. Ко 2 июля без света остались 1,2 тысячи частных домов и 9 многоквартирных домов в Музыкальном микрорайоне. Затем случилось еще 15 аварий в течение выходных, а 6 июля обесточенными оказались жители микрорайонов Юбилейного, Гидростроителей, Комсомольского, а также в Черемушках и в центре города. Без электричества остались более 40 тыс. человек.

Все это время в краевом центре продолжались восстановительные работы на подстанциях. На утро 8 июля без света в городе оставались 3,9 тыс. человек. В тот же день мэр города Евгений Первышов посетил Фестивальный микрорайон, где из-за повреждения кабеля в районе Гагаринского бульвара электричество отключилось у 1,8 тыс. горожан.

Утром 9 июля в телеграм-канале городской администрации сообщили, что, по данным ЕДДС, отключений в городе больше нет. Все аварии на электросетях устранили, электричество подается потребителям в полном объеме. В «НЭСК-электросети» подтвердили пресс-службе мэрии эту информацию.