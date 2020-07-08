В Краснодаре на перекрестке улиц Зиповской и Московской изменили схему движения
В администрации Краснодара 8 июля сообщили о новой схеме движения транспорта в районе улиц Зиповской и Московской
С 8 июля с улицы Зиповской запретили левый поворот на Московскую в сторону Солнечной. Теперь с Зиповской нужно будет повернуть направо до разворота через трамвайные пути на Московской.
«При движении по улице Зиповской на подъезде к улице Московской поворот налево в сторону улицы Солнечной будет запрещен. Новая схема движения действует с 8 июля», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.
В пресс-службе мэрии Краснодара также напомнили о ремонте дороги на улице Московской на участке от 40-летия Победы до Солнечной.
Напомним, 30 июня на пересечении улиц 40 лет Победы и Московской произошло ДТП, после которого одна машина снесла забор, который разлетелся и задел пешехода. За ночь на месте ДТП установили новое ограждение.
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