Вижу новости про бубонную чуму. России грозит новая эпидемия?
В Китае и Монголии в начале июля были выявлены случаи заражения бубонной чумой. Юга.ру собрал мнения экспертов о том, грозит ли России пандемия бубонной чумы
С чего все началось? В начале июля в западной части Монголии было выявлено два случая заражения бубонной чумой. Национальный центр изучения зоонозных инфекций объяснил о вспышке чумы и ввел карантин в регионе Ховд, который находится на границах с Россий, недалеко от Алтая и Тувы, сообщил 2 июля телеканал «360» со ссылкой на издание Central Asia. Выяснилось, что заболевшие контактировали с более чем 400 людьми.
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5 июля китайская газета «Синьцзинбао» со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нур сообщила, что бубонной чумой заболел также скотовод в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Отмечается, что до заболевания он бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы.
На следующий день на западе Монголии был выявлен еще один пациент с подозрением на бубонную чуму. Им оказался 15-летний местный житель, уточнил RT.
Грозит ли бубонная чума России? После случая заражения бубонной чумой в Китае, в российском посольстве в Улан-Баторе заявили, что власти республики сразу приняли необходимые меры и что причин для беспокойства нет, сообщило РИА «Новости».
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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил в интервью «Вечерней Москве», что завоз чумы на территорию страны исключен. Он напомнил, что российские границы закрыты, а авиасообщение существенно ограничено. Кроме того, в стране работают противочумные станции.
«Наши регионы, где исторически известны подобные заболевания, под жестким контролем», — сказал Онищенко.
В пресс-службе Роспотребнадзора 6 июля ТАСС сообщили, что ведомство ведет мониторинг и контроль за ситуацией с чумой.
«Роспотребнадзором в постоянном режиме ведется работа по снижению рисков завоза и распространения чумы, в том числе мониторинг ситуации в соседних странах. Ситуация по чуме и другим опасным для человека инфекционным болезням на трансграничных территориях находится на контроле Роспотребнадзора», — заявили в пресс-службе ведомства.
Какие симптомы бубонной чумы? Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в интервью телеканалу «Звезда» перечислил симптомы болезни. По его словам, главный симптом — воспаление лимфоузлов, которое сопровождается покраснением кожи и болезненностью. У человека может подняться температура, ему будет сложно ходить.
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Если я не буду есть мясо сурков, я не заболею? Несмотря на то, что нынешние случаи заражения произошли из-за употребления в пищу мяса сурков, обычно заражение происходит при укусе человека инфицированной блохой, либо при укусе другого больного животного.
Что говорит ВОЗ? На брифинге 7 июля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что организация не считает, что случаи заражения бубонной чумой представляют опасность, но ВОЗ «внимательно следит за ситуацией», передало ее слова РИА «Новости».
Напомним, что в декабре 2019 года на сайте ВОЗ опубликовали информацию о вспышке в китайском городе Ухань пневмонии от неизвестного возбудителя (COVID-19). Организация, однако, не рекомендовала применять какие-либо ограничения на поездки или торговлю в Китае, а также не рекомендовала защитные меры для путешественников. Однако за несколько месяцев инфекция распространилась по всему миру, и 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию коронавируса.