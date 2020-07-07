Вижу новости про бубонную чуму. России грозит новая эпидемия?

В Китае и Монголии в начале июля были выявлены случаи заражения бубонной чумой. Юга.ру собрал мнения экспертов о том, грозит ли России пандемия бубонной чумы

С чего все началось? В начале июля в западной части Монголии было выявлено два случая заражения бубонной чумой. Национальный центр изучения зоонозных инфекций объяснил о вспышке чумы и ввел карантин в регионе Ховд, который находится на границах с Россий, недалеко от Алтая и Тувы, сообщил 2 июля телеканал «360» со ссылкой на издание Central Asia. Выяснилось, что заболевшие контактировали с более чем 400 людьми.

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5 июля китайская газета «Синьцзинбао» со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нур сообщила, что бубонной чумой заболел также скотовод в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая . Отмечается, что до заболевания он бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы.

На следующий день на западе Монголии был выявлен еще один пациент с подозрением на бубонную чуму. Им оказался 15-летний местный житель, уточнил RT.

Грозит ли бубонная чума России? После случая заражения бубонной чумой в Китае, в российском посольстве в Улан-Баторе заявили, что власти республики сразу приняли необходимые меры и что причин для беспокойства нет, сообщило РИА «Новости».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил в интервью «Вечерней Москве», что завоз чумы на территорию страны исключен. Он напомнил, что российские границы закрыты, а авиасообщение существенно ограничено. Кроме того, в стране работают противочумные станции. «Наши регионы, где исторически известны подобные заболевания, под жестким контролем», — сказал Онищенко.

В пресс-службе Роспотребнадзора 6 июля ТАСС сообщили, что ведомство ведет мониторинг и контроль за ситуацией с чумой. «Роспотребнадзором в постоянном режиме ведется работа по снижению рисков завоза и распространения чумы, в том числе мониторинг ситуации в соседних странах. Ситуация по чуме и другим опасным для человека инфекционным болезням на трансграничных территориях находится на контроле Роспотребнадзора», — заявили в пресс-службе ведомства.

Какие симптомы бубонной чумы? Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в интервью телеканалу «Звезда» перечислил симптомы болезни. По его словам, главный симптом — воспаление лимфоузлов , которое сопровождается покраснением кожи и болезненностью. У человека может подняться температура, ему будет сложно ходить.

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Если я не буду есть мясо сурков, я не заболею? Несмотря на то, что нынешние случаи заражения произошли из-за употребления в пищу мяса сурков, обычно заражение происходит при укусе человека инфицированной блохой, либо при укусе другого больного животного.