В Краснодаре водитель врезался в дерево и погиб

Инцидент произошел в 4:45 на улице Автолюбителей. По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Mitsubishi выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в дерево.

В результате столкновения водитель погиб на месте ДТП до приезда медиков. Все обстоятельства происшествия выясняются, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В июне Юга.ру рассказывали о похожем ДТП, которое случилось в Краснодаре. На улице Восточно-Кругликовской мотоциклист не справился с управлением и врезался в бетонные ограждения. От удара мужчину отбросило на 20 метров, он погиб.