На трассе в Сочи подросток пострадал в аварии с грузовиком

Ранее Юга.ру рассказывали об аварии, которая произошла 28 июня в Адлере. В ней пострадали пять человек. Еще одно ДТП случилось в Хостинском районе 16 июня, тогда грузовик опрокинулся на автобус с пассажирами.

Как сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев, в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Kia Ceed. Очевидцы уточнили, что пострадала 17-летняя девушка.

ДТП случилось 5 июля в 18:30 на трассе А-147 Джубга — Сочи. По предварительным данным, водитель Kia Ceed ехал из Сочи в сторону Туапсе, вылетел на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Грузовик после аварии отбросило на металлический отбойник.

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