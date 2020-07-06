На трассе в Сочи подросток пострадал в аварии с грузовиком

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи вечером 5 июля произошла автомобильная авария с КамАЗом

ДТП случилось 5 июля в 18:30 на трассе А-147 Джубга — Сочи. По предварительным данным, водитель Kia Ceed ехал из Сочи в сторону Туапсе, вылетел на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Грузовик после аварии отбросило на металлический отбойник.

Как сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев, в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Kia Ceed. Очевидцы уточнили, что пострадала 17-летняя девушка.

Ранее Юга.ру рассказывали об аварии, которая произошла 28 июня в Адлере. В ней пострадали пять человек. Еще одно ДТП случилось в Хостинском районе 16 июня, тогда грузовик опрокинулся на автобус с пассажирами.

Автомобили ДТП Сочи Транспорт

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