Комплекс «Моя Россия» курорта «Роза Хутор» представил 3 новые гостиницы

Культурно-этнографический центр был создан к Олимпийским играм 2014. Его архитектурный ансамбль учитывал традиции домостроения различных регионов РФ и включал 11 павильонов. Сейчас в трех из них появились новые отели. «Невский» разместился в петербургском особняке XIX века, «Кижи» — в деревянном срубе Архангельской области, а «Сибирь» — в тереме из теса. «Мы хотим показать, что русское гостеприимство ничуть не хуже зарубежного и соответствует самым строгим мировым стандартам», — пояснил управляющий отелями «Невский» и «Кижи» Владимир Масютин. Одним из создателей интерьеров отелей стал модельер Валентин Юдашкин. Интерьер «Невского» напоминает о белых ночах, прямо в холле установлены уютные лавочки и кованные чугунные фонари. Потолок салона украшают изящные росписи, на стенах — цветные гравюры с видами Санкт-Петербурга. Атмосферу аристократии XIX века подчеркивает изящная мебель слоновой кости и роскошный текстиль. В холле отеля расположилось кафе «Брioшъ», где можно попробовать блюда русской кухни того времени. Гостей встречает музыка Чайковского.

«В отеле всего 11 номеров, площадь самого маленького — 24 кв. метра. Есть и двухкомнатный люкс, его площадь больше 60 кв. метров. Интерьер отеля сочетает различные стили — от барокко до классицизма. Вся мебель выполнена на заказ в Италии и Франции, что полностью соответствует духу XIX века. В номерах мы используем качественный текстиль итальянского бренда Frette», — пояснил Владимир Масютин. Напротив «Невского» расположились «Кижи». Переступая порог добротного сруба, гость попадает в палаты Ивана Грозного. Тяжелая мебель из массива, роспись русской вязью под потолками, авторские светильники из латуни и золотые рыбки на ковре под ногами. Из окон горницы открывается вид на горную реку Мзымта.

Читайте также: Интервью с исследователем современных этнографических лейблов Булатом Халиловым

«В отеле "Кижи" всего шесть номеров. Они очень просторные: самый маленький — 36 кв. метров. Это удобно для путешественников с детьми — легко можно поставить дополнительную кровать. Изюминка отеля — двухэтажный номер с винтовой лестницей и двумя спальнями для большой семьи или компании», — рассказал управляющий. Отель «Сибирь» рассчитан на семь номеров. Мебель в нем сделана из массива сибирской лиственницы. Украшают интерьер необычные лампы с абажурами в виде матрешек, оловянных солдатиков и самоваров. Позавтракать и пообедать можно в «Пельменной». Для приготовления блюд здесь используются продукты из северных регионов страны. Наравне с пельменями особо популярна строганина. При отеле открыт музей уральских самоцветов. У входа в него — череп бизона, которому более 20 тыс. лет.

«Детские книги останутся бумажными дольше всего»: Ольга Ярикова о «Сказках горного Черноморья»