В Краснодаре начались онлайн-обсуждения генплана

С 6 июля жители Краснодара смогут оставлять свои замечания и пожелания к генеральному плану города на специальном сайте

Как писали Юга.ру, работа над новым генпланом, который предполагает концепцию развития города с 2021 по 2040 год, началась в ноябре 2018-го. О завершении проекта власти Краснодара сообщили 5 июня 2020 года. Тогда же представили основные тезисы из генплана. Например, к 2040 году в городе прогнозируют увеличение населения до 3 млн человек.

27 июня проект генерального плана Краснодара опубликовали в интернете. Там разместили карты функционального зонирования и карты размещения объектов социальной сферы, сферы транспорта и инженерной инфраструктуры.

6 июля в Краснодаре начался этап общественных обсуждений генплана. Оставить свои замечания можно на сайте через специальную форму, для этого нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Также предложения и комментарии можно присылать на электронную почту либо на адрес администрации Краснодара: улица Красная, 122, председателю комиссии по землепользованию и застройке.