В Краснодаре начались онлайн-обсуждения генплана

Краснодарский край

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С 6 июля жители Краснодара смогут оставлять свои замечания и пожелания к генеральному плану города на специальном сайте

Как писали Юга.ру, работа над новым генпланом, который предполагает концепцию развития города с 2021 по 2040 год, началась в ноябре 2018-го. О завершении проекта власти Краснодара сообщили 5 июня 2020 года. Тогда же представили основные тезисы из генплана. Например, к 2040 году в городе прогнозируют увеличение населения до 3 млн человек.

27 июня проект генерального плана Краснодара опубликовали в интернете. Там разместили карты функционального зонирования и карты размещения объектов социальной сферы, сферы транспорта и инженерной инфраструктуры.

6 июля в Краснодаре начался этап общественных обсуждений генплана. Оставить свои замечания можно на сайте через специальную форму, для этого нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Также предложения и комментарии можно присылать на электронную почту либо на адрес администрации Краснодара: улица Красная, 122, председателю комиссии по землепользованию и застройке.

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Кроме того, с 26 июня действуют 40 офлайн-экспозиций в разных районах и пригороде Краснодара, на них представлены карты и схемы генплана. Посмотреть адреса экспозиций можно тут. С сегодняшнего дня в этих местах по определенному расписанию начнут работать специалисты, которые будут отвечать на вопросы жителей относительно проекта.

«Особое внимание необходимо уделить выездным презентациям. Нам нужно провести 40 выездных показов в различных точках Краснодара. Необходимо сделать все доклады максимально открытыми, публичными, использовать все имеющиеся возможности», — прокомментировал глава города Евгений Первышов во время совещания 6 июля.

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Все поступающие замечания и предложения будут публиковать в специальном разделе сайта мэрии и в газете «Краснодарские известия». Обсуждения продлятся до 6 августа. Затем в течение месяца их будет рассматривать комиссия. Предполагается, что итоговую версию генплана утвердят депутаты гордумы в сентябре, рассказали 6 июля в пресс-службе мэрии.

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