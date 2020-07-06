Морская вода в Туапсе и Геленджике прогрелась до 26 °С, в Сочи — чуть прохладнее

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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В Гидрометцентре 6 июля рассказали, на каких российских курортах самое теплое море

6 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что сейчас самое теплое море среди курортов Черноморского побережья в Геленджике и Туапсе. Там вода прогрелась до 26 °С. Такой же температуры морская вода в Евпатории и Ялте.

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По словам Вильфанда, в Феодосии и Анапе вода в море прохладнее на 1 °С, в Сочи море прогрелось до 24-25 °С, а в Алуште температура равна 24 °С, уточнил телеканала «360».

Напомним, что в Краснодарском крае с наступлением курортного сезона начали постепенно снимать ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Сначала на Кубани открылись санатории, затем — пляжи и гостиницы. А с 27 июня возобновилось железнодорожное сообщение между Ростовом-на-Дону и городами Черноморского побережья Краснодарского края.

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После отмены карантина на Кубань устремились туристы из других регионов России. Так, например, Сочи в июне посетило более 30 тыс. туристов, а поток машин из других регионов на море вырос почти в два раза.

Тем не менее, отдыхать на море следует с соблюдением мер предосторожности — с начала июля на Кубани установились высокие температуры: синоптики предупреждали о 39 °С в тени. До 7 июля в регионе будет действовать экстренное предупреждение по сильной жаре.

Азовское море Анапа Геленджик Курорты и туризм отдых Погода Сочи Туапсинский район Черное море

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