На Кубани скончались еще два человека с COVID-19, один из них — 52-летний краснодарец

В Краснодарском крае 3 июля стало известно о двух новых летальных исходах пациентов с коронавирусом — в краевой столице и Сочи

Напомним, в России за все время наблюдения зарегистрировали 667 тыс. 883 человека с коронавирусом. Из них умерли 9 тыс. 859 больных. На Кубани с начала пандемии скончался 81 пациент. О двух новых случаях смерти стало известно 3 июля.

52-летний житель Краснодара заболел 30 апреля. Вскоре его состояние ухудшилось, из-за чего с 9 мая он находился на экстракорпоральной мембранной оксигенации в краевой клинической больнице № 1.

У пациента подтвердили COVID-19 и двустороннюю полисегментарную пневмонию крайне тяжелого течения. У него развились сепсис и острая сердечная недостаточность. Мужчина страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Другая жительница края, 79-летняя сочинка , контактировала с внучкой, зараженной коронавирусом. Женщина плохо себя почувствовала 15 июня.

Компьютерная томография показала у нее пневмонию, анализ на COVID-19 дал положительный результат. 23 июня пациентку в тяжелом состоянии перевели на ИВЛ в сочинской инфекционной больнице № 2. У женщины были сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет, уточнили в администрации края.