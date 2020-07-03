В Адыгее компания собирала с жильцов деньги за свет и оставляла их себе

Адыгея

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В Адыгее в июле возбудили уголовное дело против руководства компании, которая присвоила себе более 10 млн рублей с платежей за электроэнергию

Как установили следователи, с 2018 по 2019 год компания «Строй-Техно» получила от жителей Тахтамуайского района более 17 млн рублей в счет оплаты за потребленную электроэнергию. Однако более 10 млн рублей не были перечислены ресурсоснабжающей организации, сообщили 3 июля в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Против одного из бывших директоров ООО «Строй-Техно» следком Адыгеи возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), в отношении еще двух бывших руководителей процессуальная проверка продолжается.

Для возмещения ущерба будет установлено имущество подозреваемого, на него может быть наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в пресс-службе СУ СКР по республике.

Как сообщали Юга.ру, в 2019 году в Краснодаре энергосбытовая компания пересчитала жителям квитанции за оплату электроэнергии после проверки прокуратуры и сюжета на Первом канале.

Превышение полномочий Прокуратура Следственный комитет сфера услуг Энергетика

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