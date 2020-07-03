В Краснодаре строили школу в поселке Российском с отставанием, но его почти ликвидировали

Общеобразовательную школу строят на улице Изобильной, 2 на месте бывшего лагеря труда и отдыха «Ивушка». Она рассчитана на 1,1 тыс. учеников, занимающихся в одну смену. Трехэтажное здание площадью 22,5 тыс. кв. метров расположено на участке около 2,3 га. Помимо кабинетов, в нем предусмотрены спортивный и актовый залы, пищеблок. Во дворе учреждения планируются детские и спортивные площадки и поле для мини-футбола.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года подрядчик не успевал по графику, в связи с чем глава города Евгений Первышов поручил ускорить темпы строительства. После этого число строителей на объекте увеличили до 100 человек в смену. Однако пандемия коронавируса снова затормозила работы. Известно, что в мае 2020 года учреждение было готово на 55%.

2 июля в пресс-службе администрации отметили, что причиной отставания стало замедление поставок из других регионов в период карантина. Сейчас строительство начинает входить в нормальный график.