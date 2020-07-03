В Краснодаре строили школу в поселке Российском с отставанием, но его почти ликвидировали

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов посетил 3 июля строительную площадку на улице Изобильной, на которой возводят школу

Общеобразовательную школу строят на улице Изобильной, 2 на месте бывшего лагеря труда и отдыха «Ивушка». Она рассчитана на 1,1 тыс. учеников, занимающихся в одну смену. Трехэтажное здание площадью 22,5 тыс. кв. метров расположено на участке около 2,3 га. Помимо кабинетов, в нем предусмотрены спортивный и актовый залы, пищеблок. Во дворе учреждения планируются детские и спортивные площадки и поле для мини-футбола.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года подрядчик не успевал по графику, в связи с чем глава города Евгений Первышов поручил ускорить темпы строительства. После этого число строителей на объекте увеличили до 100 человек в смену. Однако пандемия коронавируса снова затормозила работы. Известно, что в мае 2020 года учреждение было готово на 55%.

2 июля в пресс-службе администрации отметили, что причиной отставания стало замедление поставок из других регионов в период карантина. Сейчас строительство начинает входить в нормальный график.

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«В подрядной организации выровнялась финансовая ситуация. Это одна из гарантий того, что объект сдадут вовремя. Вижу, что уже есть ускорение — материалы закупают активно, увеличили число рабочих. Мы, со своей стороны, предпринимаем все меры для того, чтобы оказать подрядчику необходимую помощь», — отметил глава города Евгений Первышов.

Сейчас идет прокладка инженерных коммуникаций: системы отопления, водоснабжения, электричества и канализации. Специалисты делают фасад и кровлю, армируют парапеты. В одном из блоков здания начали внутреннюю отделку. Сдать школу должны в сентябре этого года. 

Краснодар Строительство Школа

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