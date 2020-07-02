61-летняя жительница Краснодара заразилась коронавирусом и умерла

С начала пандемии и ко 2 июля в Краснодарском крае зафиксировали 79 летальных случаев больных с COVID-19

Напомним, за все время наблюдения в России коронавирус официально выявили у 661 тыс. 165 человек. Из них умерли 9 тыс. 683 человека. В Краснодарском крае зарегистрировано 79 летальных исходов, в том числе одна пациентка — за последние сутки. В краевом оперштабе 2 июля рассказали об этом случае.

У 61-летней жительницы Краснодара появился кашель, температура повысилась до 39 °C. Женщина лечилась самостоятельно, а 19 июня ее госпитализировали в городскую клиническую больницу № 3.