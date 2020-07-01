На Кубани тарифы на ЖКХ вырастут на 4,1%

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В России 1 июля повысили тарифы на услуги ЖКХ

Напомним, в 2020 году в России забирались увеличить плату за коммунальные услуги в среднем на 4%. Тарифы собирались повысить один раз — 1 июля.

Индексация цен на тарифы ЖКХ предусмотрена распоряжением правительства. В среднем по стране она равно около 4%, однако для каждого региона установлен свой максимально допустимый индекс.

Так, например, в Ставропольском крае цены на тарифы ЖКХ с 1 июля увеличатся на 3,6%, в Дагестане на 5,2%, в Кабардино-Балкарии на 5,4%, в Чечне на 6,5%. А в Краснодарском крае тарифы вырастут на 4,1%, уточнил RT.

РИА «Новости» напомнило, что высказывались мнения о том, что из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, индексацию тарифов следует перенести на следующий год.

«Мы прикинули: только по воде и теплу, если не будет индексации тарифов, выпадающие доходы составят около 300 млрд рублей. Это только по воде и теплу, я не говорю ни про энергетику, ни про газ, ни про вывоз мусора. Это большие цифры, и я думаю, наша отрасль этого не выдержит», — заявил замглавы Минстроя России Максим Егоров.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин также назвал заморозку тарифов неоправданной, так как это бы поставило под угрозу подготовку предприятий ЖКХ к отопительному сезону.

Как сообщали Юга.ру, в 2019 году Минэкономразвития дважды повышал тарифы ЖКХ, хотя ФАС выступала против этого.

Деньги Жилье ЖКХ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Цены

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре сдали в эксплуатацию долгострой, который начали строить в 2012 году, а его застройщик был найден мертвым в ростовском СИЗО
На Кубани тарифы на ЖКХ вырастут на 4,1%
В Краснодаре на улице Казачьей введут одностороннее движение
В Краснодаре иномарка врезалась в забор, который разлетелся и задел пешехода. За ночь на этом месте установили новый забор
На Кубани от коронавируса умерли две женщины
На Кубани открылись детские здравницы, но только для местных детей

Лента новостей

Фоторепортажи

В Краснодаре вышли на маршрут новые трамваи. Как они выглядят?

Статьи Партнерский

Мониторинг на расстоянии

Что предлагают современные технологии гипертоникам и их врачам

Реклама на портале