В Краснодаре на улице Казачьей введут одностороннее движение

С 25 июля в Краснодаре на участке улицы Казачьей будет одностороннее движение

В пресс-службе мэрии Краснодара 1 июля сообщили, что на участке улицы Казачьей, выходящем на Карасунскую Набережную, изменится схема движения. С 25 июля автомобили смогут проехать по участку только в одну сторону.

«С улицы Казачьей по-прежнему можно будет выехать на Карасунскую Набережную, а въехать обратно — нельзя», — объяснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города. В ведомстве рассказали, что изменение правил дорожного движения повысит безопасность автомобилистов и пассажиров.