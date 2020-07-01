В Краснодаре на улице Казачьей введут одностороннее движение

Краснодарский край

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С 25 июля в Краснодаре на участке улицы Казачьей будет одностороннее движение

В пресс-службе мэрии Краснодара 1 июля сообщили, что на участке улицы Казачьей, выходящем на Карасунскую Набережную, изменится схема движения.

С 25 июля автомобили смогут проехать по участку только в одну сторону.

«С улицы Казачьей по-прежнему можно будет выехать на Карасунскую Набережную, а въехать обратно — нельзя», — объяснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города. В ведомстве рассказали, что изменение правил дорожного движения повысит безопасность автомобилистов и пассажиров.

Ранее Юга.ру писали, что 23 июня власти Краснодара рассказали о завершении ремонтных работ на улице Казачьей. Ремонт там провели впервые за несколько десятилетий. На улице проложили канализационную сеть и отремонтировали дождеприемные колодцы, сделали новый асфальт, обновили тротуары и съезды во дворы, а вдоль улицы разместили дорожные знаки. Как сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара, жителей улицы уже начали подключать к новой канализации.

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