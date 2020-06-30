Из мэрии Сочи уволился замдиректора департамента курортов и туризма

В Сочи из городской мэрии уволился Сергей Доморат, который возглавлял управление курортов и рекреационных ресурсов около 10 лет

«Дорогие друзья, сообщаю вам, что завершаю свою трудовую деятельность в администрации города Сочи. Думаю, каждый человек в течении своей жизни должен переходить с одного этапа на другой, уже более осмысленный и качественно новый», — написал Сергей Доморат на своей странице в инстаграме.

По его словам, годы подготовки к событийным мега-мероприятиям, таким как Олимпиада 2014 и ЧМ 2018, оставили неизгладимый след в его личностном формировании и позволили наработать пул профессиональных компетенций и навыков. В комментариях к прощальному посту от блока СМИ Сочи Кристина Мруг выразила Доморату «огромный респект за полную открытость, информированность и компетентные комментарии в любое время суток».

Как писали Юга.ру, в Сочи на первой планерке в сентябре 2019 года новый мэр Сочи Алексей Копайгородский представил новых глав четырех внутригородских районов. В конце сентября Копайгородский назначил новых руководителей трех департаментов — имущественных отношений, департамента экономики и стратегического развития и правового департамента.

В октябре в администрации Сочи сменились руководители еще двух управлений — молодежной политики, информации и аналитической работы. Кроме того, управление культуры курорта возглавила чиновница из мэрии Краснодара, а директором департамента транспорта города стала чиновница из минтранса Кубани.

В ноябре в администрации Сочи сменились руководители двух департаментов — по финансам и бюджету и городского хозяйства.