В Краснодаре прошел благотворительный музыкальный онлайн фестиваль

Прямой эфир длился 12 часов, на фестивале выступили группы: «Беспризорники», «Дикие», «Гламурный колхоз» и другие. Трансляцию онлайн-концерта посмотрели больше 5 тыс. зрителей из нескольких стран: России, Италии, Португалии. Завершил концерт специальный гость проекта — музыкант PLC.

В фестивале поучаствовали 24 музыкальные группы из Южного федерального округа. Их объединила главная цель — помочь детям с нарушениями слуха, для которых музыка стала не просто увлечением, а смыслом жизни.

Онлайн-концерт помог обратить внимание на проблемы фонда и маленьких музыкантов — Алисы Падалка и Марка Мухина, для которых организовали сбор средств. Кроме того, футболист ФК «Краснодар» и сборной России Юрий Газинский оказал адресную помощь семье Марка.

«Мы не ожидали, что наша идея найдет такой огромный отклик и перерастет в масштабный проект. Большое количество партнеров, огромное количество неравнодушных сердец. Люди готовы делать добро, и их доверие в наш адрес очень воодушевляет и держит в тонусе», — прокомментировали организаторы фестиваля Марина Зосим и Руфат Ибрагимов.

Также фестиваль поддержали медиа-персоны Краснодара: Андрей Трегубов, Армине Курдоглян, Светлана Листова, Ангелина Стипиди. Ведущая фестиваля — первая ведущая онлайн викторины «Клевер» творческой̆ лаборатории Ивана Урганта и «ВКонтакте», Лучшая ведущая России по версии WA Russia 19’ — Натали Веда.