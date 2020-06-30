Два пациента с коронавирусом умерли на Кубани

Краснодарский край

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Оперштаб Кубани 30 июня рассказал о двух умерших пациентах с коронавирусом

Напомним, всего в России за последние сутки выявили 6 тыс. 693 новых случая заражения. На Кубани заболели 60 человек, выздоровели 67.

Позже оперштаб Кубани уточнил, что всего за время пандемии в Краснодарском крае умерло 76 пациентов, среди них двое за последние сутки. 

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У 45-летнего жителя станицы Саратовской появились жалобы на общую слабость и кашель, его температура тела достигла 38 градусов. 13 июня пациента госпитализировали в городскую больницу Горячего Ключа, на КТ диагностировали вирусную пневмоню, а анализы подтвердили тяжелую форму коронавируса. С 22 июня больной находился на аппарате ИВЛ, его перевели в СКИБ. У пациента развился синдром полиорганной недостаточности, острая сердечно-сосудистая недостаточность, острое повреждение почек. Имелись сопутствующие заболевания. Мужчину спасти не удалось.⠀

Второй летальный случай зафиксировали в Сочи. У 59-летнего пациента анализ на коронавирус оказался положительным. В этот же день больного доставили в горбольницу №5 с внебольничной двусторонней пневмонией. Пациент также страдал гипертонической болезнью и сахарным диабетом. С 26 июня мужчину перевели на ИВЛ.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина смерть

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