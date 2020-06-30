Молодые сотрудники «ЕвроХима» призывают коллег на голосование

Молодые специалисты ООО «ЕвроХим-БМУ» регулярно информируют заводчан о предстоящем голосовании

1 июля 2020 года состоится всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. ООО «ЕвроХим-БМУ» всегда активно участвует в событиях страны и района. Накануне главного дня голосования молодые сотрудники прошли по предприятию и посетили практически все структурные подразделения. Молодые специалисты рассказали о существующих формах и местах голосования, в том числе о возможности досрочного голосования и о бесконтактном способе голосования на дому.

Они ответили на вопросы работников о голосовании, объяснили его важность и необходимость выразить свою гражданскую позицию. Кроме того, они разъяснили, что голосование организовано с учетом всех мер безопасности: на каждом участке граждане будут обеспечены масками и перчатками, одноразовыми ручками и антисептическими салфетками.

Лавочки, дворы и детские площадки: Как на Кубани организовали голосование по поправкам