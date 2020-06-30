Молодые сотрудники «ЕвроХим» призывают коллег на голосование
Молодые специалисты ООО «ЕвроХим-БМУ» регулярно информируют заводчан о предстоящем голосовании
1 июля 2020 года состоится Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. ООО «ЕвроХим-БМУ» всегда активно участвует в событиях страны и района.
Накануне главного дня голосования молодые сотрудники прошли по предприятию и посетили практически все структурные подразделения. Молодые специалисты рассказали о существующих формах и местах голосования, в том числе — о возможности досрочного голосования и о бесконтактном способе голосования на дому.
Они ответили на вопросы работников о голосовании, объяснили его важность и необходимость выразить свою гражданскую позицию. Кроме того, они разъяснили, что голосование организовано с учетом всех мер безопасности: на каждом участке граждане будут обеспечены масками и перчатками, одноразовыми ручками и антисептическими салфетками.
Лавочки, дворы и детские площадки:
Молодые специалисты обратили внимание и на то, что для работников, чьи рабочие смены выпадут на 1 июля, избирательный участок будет функционировать на территории организации. Сегодня началась подготовка участка для голосования с целью соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мер. Этот участок будет доступен сотрудникам всех предприятий компании Андрея Мельниченко «ЕвроХим» в Белореченске: ООО «ЕвроХим-БМУ», ООО «Юг-Сервис», ООО «Невинномысск-Ремстройсервис», обособленного структурного подразделения ООО «Новомосковск-ремстройсервис» и обслуживающим организациям ФГУП «Охрана» Росгвардии и АО «ЦАСФ»-«ЮРАСС».
Это сделано не только для снижения нагрузки на городские участки, но и для удобства работников проголосовать практически на рабочем месте, сообщили в пресс-службе компании 29 июня.
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