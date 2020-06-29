Первышов назвал даты приема замечаний к генплану Краснодара

Глава Краснодара Евгений Первышов 29 июня провел аппаратное совещание, среди тем которого были общественные обсуждения генплана города

Последний генплан Краснодара утвердили в 2012 году. Предполагалось, что он будет действовать до 2025 года. Однако в 2016-м проект развития города вызвал недовольства во время общественных слушаний, после чего его решили доработать. Новый генплан подразумевает концепцию развития краевой столицы с 2021 по 2040 год. 5 июня 2020 года в мэрии заявили, что проект готов. В администрации не представили документ, но рассказали о ключевых тезисах генплана. В частности, сообщалось, что численность населения Краснодара к 2040 году достигнет 3,2 млн человек.

Обсуждения по главному градостроительному документу, определяющему развитие Краснодара до 2040 года, пройдут в формате онлайн. Их планируется вести на сайте, запущенном по поручению мэра 22 июня.

Проект генерального плана Краснодара был опубликован 27 июня. Для его изучения доступны все карты функционального зонирования, карты размещения объектов местного, регионального и федерального значения в каждой из областей: социальной сфере, сфере транспорта, инженерной инфраструктуры.

На картах указаны социальные, транспортные и инженерные объекты, которые планируют построить или реконструировать в границах города с 2021 по 2040 год. Для общественных обсуждений доступны лишь объекты местного значения, а объекты федерального и регионального значения показаны для ознакомления.

Это не первый сайт для обсуждения нового генплана: В прошлом году также запускали площадку для общественности

Например, планы относительно социальной инфраструктуры можно увидеть на девяти картах: существующих и планируемых объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. Проблемам транспорта отведено четыре карты, озеленению города — две. Карты даны в jpg-файлах от 56 до 224 мегабайт, это осложняет их просмотр в браузере, поэтому Юга.ру советуют сохранить их на свое устройство для изучения. Представленные материалы касаются и обоснования современного состояния и планируемого развития Краснодара с техническими параметрами каждого объекта — от пешеходного перехода до многоуровневой развязки, от детсада до крупного промышленного предприятия. Чтобы разобраться в условных обозначениях карт, их сопроводили видео- и текстовой инструкцией. Также вместе с картами опубликованы короткие видеоописания задач и приоритетных направлений развития города, рассказали в пресс-службе мэрии 29 июня.