Первышов назвал даты приема замечаний к генплану Краснодара
Глава Краснодара Евгений Первышов 29 июня провел аппаратное совещание, среди тем которого были общественные обсуждения генплана города
Последний генплан Краснодара утвердили в 2012 году. Предполагалось, что он будет действовать до 2025 года. Однако в 2016-м проект развития города вызвал недовольства во время общественных слушаний, после чего его решили доработать.
Новый генплан подразумевает концепцию развития краевой столицы с 2021 по 2040 год. 5 июня 2020 года в мэрии заявили, что проект готов. В администрации не представили документ, но рассказали о ключевых тезисах генплана. В частности, сообщалось, что численность населения Краснодара к 2040 году достигнет 3,2 млн человек.
Обсуждения по главному градостроительному документу, определяющему развитие Краснодара до 2040 года, пройдут в формате онлайн. Их планируется вести на сайте, запущенном по поручению мэра 22 июня.
Краснодар 2.0:
Проект генерального плана Краснодара был опубликован 27 июня. Для его изучения доступны все карты функционального зонирования, карты размещения объектов местного, регионального и федерального значения в каждой из областей: социальной сфере, сфере транспорта, инженерной инфраструктуры.
На картах указаны социальные, транспортные и инженерные объекты, которые планируют построить или реконструировать в границах города с 2021 по 2040 год. Для общественных обсуждений доступны лишь объекты местного значения, а объекты федерального и регионального значения показаны для ознакомления.
Это не первый сайт для обсуждения нового генплана:
Например, планы относительно социальной инфраструктуры можно увидеть на девяти картах: существующих и планируемых объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. Проблемам транспорта отведено четыре карты, озеленению города — две. Карты даны в jpg-файлах от 56 до 224 мегабайт, это осложняет их просмотр в браузере, поэтому Юга.ру советуют сохранить их на свое устройство для изучения.
Представленные материалы касаются и обоснования современного состояния и планируемого развития Краснодара с техническими параметрами каждого объекта — от пешеходного перехода до многоуровневой развязки, от детсада до крупного промышленного предприятия.
Чтобы разобраться в условных обозначениях карт, их сопроводили видео- и текстовой инструкцией. Также вместе с картами опубликованы короткие видеоописания задач и приоритетных направлений развития города, рассказали в пресс-службе мэрии 29 июня.
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Общественные обсуждения будут проходить с 6 июля по 6 августа 2020 года на сайте администрации и думы Краснодара. Дополнительно замечания и предложения можно будет отправить по электронной почте или «Почтой России».
«В целом генплан уже поддерживается многими специалистами, это действительно качественный документ. Но мы обязательно проработаем все замечания и предложения, которые поступят в ходе общественных обсуждений», — заверил Евгений Первышов.
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