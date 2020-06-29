В Адыгее почтальон присвоила пенсии 80 станичников
В следкоме Адыгеи 29 июня рассказали, что в Майкопе перед судом предстанет почтальон, обвиняемая по делу о присвоении пенсий и пособий местных жителей
Установлено, что с 15 по 17 января 2020 года 45-летняя женщина, которая работала почтальоном с 2004 года, получила свыше 660 тыс. рублей для выплаты пенсий и пособий 80 жителям станицы Ханской.
«Однако почтальон присвоила эти средства и распорядилась по собственному усмотрению. В результате предприятию "Почта России" был причинен материальный ущерб в крупном размере», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.
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Женщину обвинили в присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения в крупном размере, против нее завели дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
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