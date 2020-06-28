Умершей пациенткой с коронавирусом стала жительница Краснодара

Напомним, за весь период пандемии на Кубани COVID-19 выявили у 5 тыс. 860 человек, среди них 420 детей. Выздоровели 4 тыс. 618 пациентов и 74 умерли. Один человек скончался за последние сутки.

Оперштаб региона уточнил, что умершей стала 69-летняя жительница Краснодара. Ее госпитализировали в специализированную клиническую инфекционную больницу и диагностировали коронавирус, гипертоническую болезнь, стенокардию. Кроме того, пенсионерка страдала хронической ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом. Она находилась на аппарате ИВЛ три дня, однако скончалась.

На сегодняшний день из 1 тыс. 168 активных больных в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 14 пациентов, еще двое — на ЭКМО.