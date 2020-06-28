Еще один человек с коронавирусом умер на Кубани
Оперштаб Краснодарского края 28 июня рассказал о заболевших коронавирусом в регионе за последние сутки
В России к 28 июня коронавирус диагностировали у 6 тыс. 791 человека, погибло 104 пациента и 5 тыс. 735 выздоровели. На юге больше всего зараженных в Ростовской области (109), Ставропольском крае (98), Карачаево-Черкесии (74), Дагестане (71) и Краснодарском крае (59). Таким образом, всего в стране 634 тыс. 437 инфицированных, 9 тыс. 73 умерших и 399 тыс. 87 выздоровевших, пишет RT.
По данным оперштаба Кубани, в регионе за сутки заболели 59 человек от полутора до 85 лет, среди них 38 женщин и 21 мужчина. В Краснодаре вирус диагностировали у 18 человек, в том числе пятилетнего ребенка, в остальном случаи распределились так:
- 9 — в Апшеронском районе;
- 6 — в Кавказском районе, среди них 10-летний ребенок;
- по 5 — в Белореченском районе и Сочи, где, в том числе, заболели дети полутора и девяти лет;
- по 3 — в Ейском, Крымском районах и в Горячем Ключе, где заразился 15-летний подросток;
- по 2 — в Выселковском и Гулькевичском районах. Двое детей возрастом 3 и 5 лет заболели в Тбилисском районе;
- 1 — в Кореновском районе.
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Всего на сегодняшний день на Кубани COVID-19 выявили у 5 тыс. 860 человек, среди них 420 детей. Выздоровели 4 тыс. 618 пациентов (+54) и 74 умерли (+1). В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 14 пациентов, еще двое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Всего в больницы с подозрением на коронавирус обратились 14 тыс. 709 человек, из них 1 тыс. 278 детей. Продолжают стационарное лечение 2 тыс. 40 человек, под медицинским наблюдением в поликлиниках находятся 5 тыс. 115 человек.
В обсерваторах остается 251 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время через них прошло 10 тыс. 704 человека, у 74 был выявлен коронавирус. Кроме того, всего в крае провели 383 тыс. 606 лабораторных исследований.
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