В Краснодаре умерли женщина и мужчина с коронавирусом

В оперштабе Кубани 27 июня рассказали подробности о двух жителях региона с диагнозом коронавирус, которые скончались днем ранее

В Краснодарском крае число зараженных COVID-19 к 27 июня достигло 5 тыс. 801 человек, из больниц выписали 4 тыс. 564 пациента, скончались 73 больных, двое из них — за последние сутки.

В оперативном штабе Краснодарского края рассказали истории болезни обоих умерших. Одного из них, 72-летнего жителя краевой столицы лечили в городской клинической больнице № 1. У пациента диагностировали COVID-19, внебольничную двустороннюю пневмонию, ишемическую болезнь сердца и другие сопутствующие заболевания. Организм мужчины не справился с новой инфекцией.