В Краснодаре умерли женщина и мужчина с коронавирусом

Краснодарский край

Распечатать

В оперштабе Кубани 27 июня рассказали подробности о двух жителях региона с диагнозом коронавирус, которые скончались днем ранее

В Краснодарском крае число зараженных COVID-19 к 27 июня достигло 5 тыс. 801 человек, из больниц выписали 4 тыс. 564 пациента, скончались 73 больных, двое из них — за последние сутки.

Читайте также:

В оперативном штабе Краснодарского края рассказали истории болезни обоих умерших. Одного из них, 72-летнего жителя краевой столицы лечили в городской клинической больнице № 1. У пациента диагностировали COVID-19, внебольничную двустороннюю пневмонию, ишемическую болезнь сердца и другие сопутствующие заболевания. Организм мужчины не справился с новой инфекцией.

Второй жертвой стала 84-летняя женщина, которую госпитализировали в специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара. Тест на коронавирус оказался положительным, кроме того, у пациентки выявили анемию, сахарный диабет, хроническую ишемическую болезнь сердца и почечную недостаточность. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Коронавирус Краснодар Медицина смерть

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Ласточки» снова начали ходить из Ростова в Анапу, Новороссийск и Туапсе 
В Краснодаре умерли женщина и мужчина с коронавирусом
В Анапе двух человек унесло в море
Краснодарцы продолжили жаловаться на запах газа. Власти нашли источник вони и заверили, что это безопасно
Рельсобус из Анапы в Крым начнет ходить 1 июля
На Кубани за сутки коронавирус нашли у 58 человек, умерли 2 больных 

Лента новостей

Статьи Партнерский

Рассеянный склероз не приговор

Медицина предложила новое решение, и жители Кубани могут им воспользоваться

Статьи Партнерский

«Детские книги останутся бумажными дольше всего»

Ольга Ярикова о «Сказках горного Черноморья»

Реклама на портале