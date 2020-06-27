В Краснодаре умерли женщина и мужчина с коронавирусом
В оперштабе Кубани 27 июня рассказали подробности о двух жителях региона с диагнозом коронавирус, которые скончались днем ранее
В Краснодарском крае число зараженных COVID-19 к 27 июня достигло 5 тыс. 801 человек, из больниц выписали 4 тыс. 564 пациента, скончались 73 больных, двое из них — за последние сутки.
В оперативном штабе Краснодарского края рассказали истории болезни обоих умерших. Одного из них, 72-летнего жителя краевой столицы лечили в городской клинической больнице № 1. У пациента диагностировали COVID-19, внебольничную двустороннюю пневмонию, ишемическую болезнь сердца и другие сопутствующие заболевания. Организм мужчины не справился с новой инфекцией.
Второй жертвой стала 84-летняя женщина, которую госпитализировали в специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара. Тест на коронавирус оказался положительным, кроме того, у пациентки выявили анемию, сахарный диабет, хроническую ишемическую болезнь сердца и почечную недостаточность. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.
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