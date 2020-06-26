СК проверит законность сноса дома в Анапе, откуда выселили инвалида. Ранее там напали на журналистку

Краснодарский край

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Следственный комитет Кубани 26 июня сообщил о проверке из-за нарушения прав инвалида, чей дом снесли

Напомним, 17 июня в Анапе снесли двухквартирный дом на улице Гоголя, 145. В одной из квартир жила инвалид первой группы Валентина Ананьева. Снос здания снимала журналист газеты «Анапа» Надежда Андреева, на которую в процессе напали, отобрали телефон и удалили все снимки. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь.

Позже на одном из федеральных каналов вышел сюжет, где рассказали про снесенный дом жительницы Анапы. Согласно ролику, инвалид первой группы осталась без дома и вынуждена жить у родственников. Следственный отдел по Анапе СКР по Краснодарскому краю организовал доследственную проверку.

Руководитель краевого СК Вадим Бугаенко поручил изучить все доводы, озвученные журналистами. Также он сказал оценить действия должностных лиц, которые могли привести к нарушениям прав женщины. 

Анапа Жилье Инвалиды Следственный комитет

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