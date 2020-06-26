В Краснодаре умер 59-летний пациент с коронавирусом

Напомним, на Кубани выявили коронавирус у 5 тыс. 743 жителей. В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находятся 15 пациентов, два человека — на ЭКМО. С начала пандемии в крае скончался 71 человек с COVID-19, один из которых — за последние сутки. В краевом оперативном штабе 26 июня более подробно рассказали историю его болезни.

У 59-летнего мужчины наблюдалось повышение температуры тела до 38 °C, общая слабость. Ему провели компьютерную томографию, она показала двустороннюю полисегментарную пневмонию. Мужчину госпитализировали, анализ на COVID-19 показал положительный результат. 14 июня больного подключили к ИВЛ.

По оценкам медиков, течение коронавирусной инфекции проходило тяжело. У пациента развился сепсис, синдром полиорганной недостаточности и гипертоническая болезнь. Спасти его не удалось.