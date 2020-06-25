Архитекторы Краснодара разработали единый стиль Западного Обхода

В Краснодаре в июне разработали концепцию для застройки первой линии Западного Обхода

Проект нечетной стороны Западного Обхода разработали в департаменте архитектуры и градостроительства. По объемно-пространственному регламенту все здания первой линии будут оформлены в едином стиле.

«Понятная инструкция для проектировщиков и собственников земельных участков позволит упростить, ускорить и удешевить процесс согласования и проектирования новых зданий, а также повысит инвестиционную привлекательность города», — прокомментировала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.