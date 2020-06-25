Архитекторы Краснодара разработали единый стиль Западного Обхода

Краснодарский край

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В Краснодаре в июне разработали концепцию для застройки первой линии Западного Обхода

Проект нечетной стороны Западного Обхода разработали в департаменте архитектуры и градостроительства. По объемно-пространственному регламенту все здания первой линии будут оформлены в едином стиле.

«Понятная инструкция для проектировщиков и собственников земельных участков позволит упростить, ускорить и удешевить процесс согласования и проектирования новых зданий, а также повысит инвестиционную привлекательность города», — прокомментировала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.

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Она уточнила, что рассмотрение регламента — важный этап для получения разрешения на строительство. Новые характиристики позволят снизить стоимость разработки проектов и ускорить их реализацию. Например, на Западном Обходе общественно-деловая застройка в едином стиле отделит жилые районы от дороги. Со стороны улицы сделают парковки, а со стороны жилых домов — террасы и прогулочные зоны.

Архитектура Дизайн Дороги Краснодар Наталья Машталир

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