«МегаФон» разработал сервис для мониторинга воды онлайн

Сервис позволит автоматизировать ряд процессов, получать онлайн детальную информацию о работе находящихся далеко друг от друга объектов и значительно упростит контроль качества воды, что особенно актуально в напряженной эпидемиологической обстановке.

Решение «МегаФона» быстро интегрируется с уже существующим оборудованием, позволяет на базе IoT-платформы объединить в одну систему разные приборы учета и доавтоматизировать всю цепочку технологического процесса, значительно снизив нагрузку на сотрудников.

Для кого предназначена система «Онлайн-мониторинг воды»? «Мы видим запрос на легкую и недорогую автоматизацию со стороны водоканалов и эксплуатантов гидротехнических сооружений. Экосистема водоканалов имеет распределенную структуру, расстояние между отдельными ее частями может насчитывать десятки километров. Благодаря различным приборам учета, которые легко монтируются и быстро вводятся в эксплуатацию, "Онлайн-мониторинг воды" позволяет дистанционно собирать данные о разных участках производственного цикла в единый ситуационный центр», — прокомментировал Павел Иванченко, руководитель по IoT «МегаФона».

Какие возможности дает это решение? С его помощью можно круглосуточно контролировать объемы поставки воды, видеть падение давления в трубах, оперативно выявлять прорывы, неправомерные подключения и хищения, охранять инфраструктурные объекты.

«Онлайн-мониторинг воды» позволяет оценивать состояние поступающей воды и качество ее очистки на фильтровальных станциях, строго контролировать очистку сточных вод. Эти параметры необходимо отслеживать с целью заботы о здоровье населения и поддержания чистоты окружающей среды.

Насосным станциям решение «МегаФона» помогает автоматически поддерживать уровень воды, дистанционно управлять оборудованием и увеличивать его ресурс.