На Кубани умер мужчина с коронавирусом

Краснодарский край

Распечатать

Оперштаб Кубани 25 июня рассказал о смерти жителя станицы Староминской, у которого диагностировали коронавирус

Напомним, за сутки в России коронавирус выявили у 7 тыс. 113 человек, умерли 92 пациента. В Краснодарском крае к 25 июня заразились 5 тыс. 683 человека, 59 из них за последние сутки.

За сутки на Кубани скончался один человек. Им стал 52-летний житель станицы Староминской, которого госпитализировали в Ленинградскую ЦРБ. Тест на COVID-19 оказался положительным, мужчина больше месяца находился на аппарате ИВЛ. Коронавирус у него протекал в тяжелой форме, также у пациента диагностировали внебольничную двустороннюю пневмонию, сообщили в региональном оперштабе.

В министерстве здравоохранения края добавили, что мужчина страдал гипертонической болезнью и другими заболеваниями. Пациента спасти не удалось.

Здравоохранение Ленинградский район Медицина смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

За убийство почтальона из-за денег на Кубани осудили семейную пару
Архитекторы Краснодара разработали единый стиль Западного Обхода
ЦИК Адыгеи рассказала, как во время пандемии началось голосование по поправкам в Конституцию РФ
На Кубани умер мужчина с коронавирусом
В больнице Сочи умер турист после падения параплана
Дельфинарии, зоопарки, фитнес-центры и снова рестораны. Что еще разрешили открыть на Кубани?

Лента новостей

Статьи Партнерский

«Детские книги останутся бумажными дольше всего»

Ольга Ярикова о «Сказках горного Черноморья»

Статьи

Здравствуй, оружие!

Как в Краснодаре появились «Катюша» и другие военные памятники

Реклама на портале