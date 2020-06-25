На Кубани умер мужчина с коронавирусом
Оперштаб Кубани 25 июня рассказал о смерти жителя станицы Староминской, у которого диагностировали коронавирус
Напомним, за сутки в России коронавирус выявили у 7 тыс. 113 человек, умерли 92 пациента. В Краснодарском крае к 25 июня заразились 5 тыс. 683 человека, 59 из них за последние сутки.
За сутки на Кубани скончался один человек. Им стал 52-летний житель станицы Староминской, которого госпитализировали в Ленинградскую ЦРБ. Тест на COVID-19 оказался положительным, мужчина больше месяца находился на аппарате ИВЛ. Коронавирус у него протекал в тяжелой форме, также у пациента диагностировали внебольничную двустороннюю пневмонию, сообщили в региональном оперштабе.
В министерстве здравоохранения края добавили, что мужчина страдал гипертонической болезнью и другими заболеваниями. Пациента спасти не удалось.
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