На Кубани умер мужчина с коронавирусом

Напомним, за сутки в России коронавирус выявили у 7 тыс. 113 человек, умерли 92 пациента. В Краснодарском крае к 25 июня заразились 5 тыс. 683 человека, 59 из них за последние сутки.

За сутки на Кубани скончался один человек. Им стал 52-летний житель станицы Староминской, которого госпитализировали в Ленинградскую ЦРБ. Тест на COVID-19 оказался положительным, мужчина больше месяца находился на аппарате ИВЛ. Коронавирус у него протекал в тяжелой форме, также у пациента диагностировали внебольничную двустороннюю пневмонию, сообщили в региональном оперштабе.

В министерстве здравоохранения края добавили, что мужчина страдал гипертонической болезнью и другими заболеваниями. Пациента спасти не удалось.