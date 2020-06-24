В Адыгее рядом с Энемом почти сутки горит свалка

В Тахтамукайском районе вечером 23 июня загорелась заброшенная свалка

Пожар площадью около 2 тыс. кв. м произошел недалеко от хутора Новый Сад. В 21:54 пожарным удалось локализовать пожар, но тушение огня продолжается до сих пор, сообщили 24 июня порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

В тушении пожара участвуют 25 человек и 15 единиц техники. Из них от МЧС задействовано 20 человек и девять спецмашин.

Как добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее, поселок Энем находится на расстоянии в 4 км от пожара, угрозы населенному пункту и объектам жизнеобеспечения нет. Исследования воздуха также не выявили повышенной концентрации вредных веществ.