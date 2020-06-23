Сбежавший из России банкир Пугачев опубликовал детские фото дочерей Путина
Основатель обанкротившегося Межпромбанка Сергей Пугачев 23 июня выложил на своем сайте детские фотографии дочерей Путина
Фотографии можно найти на сайте Сергея Пугачева в фотогалерее. На шести снимках видны дочери Путина в детстве. Их снимали вместе с сыновьями Пугачева Александром и Виктором. В подписи к одному из фото сказано: «Детская дружба — это навсегда!!! Александр Пугачев, Катерина и Мария Путины, Виктор, 2000-е», заметили «Открытые медиа».
На другой фотографии с дочерьми Путина сняли участниц первого состава группы «Стрелки», которую образовали в 1997 году.
Издание «Медуза» отметило, что девочки на фотографиях похожи на Катерину Тихонову и Марию Воронцову, которых давно называют дочерьми Путина. При этом президент никогда публично этого не подтверждал и не опровергал.
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Сергей Пугачев — бывший российский банкир, собственник Межпромбанка, лишившегося лицензии в 2010 году. В 2012 году предприниматель отказался от гражданства России, став гражданином Франции.
С 2014 года находится в международном розыске по делу о преднамеренном банкротстве Межпромбанка. Сам Пугачев утверждает, что в 1990-х дружил с Путиным и помог ему прийти к власти.
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