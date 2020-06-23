Сбежавший из России банкир Пугачев опубликовал детские фото дочерей Путина

Краснодарский край

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Основатель обанкротившегося Межпромбанка Сергей Пугачев 23 июня выложил на своем сайте детские фотографии дочерей Путина

Фотографии можно найти на сайте Сергея Пугачева в фотогалерее. На шести снимках видны дочери Путина в детстве. Их снимали вместе с сыновьями Пугачева Александром и Виктором. В подписи к одному из фото сказано: «Детская дружба — это навсегда!!! Александр Пугачев, Катерина и Мария Путины, Виктор, 2000-е», заметили «Открытые медиа».

На другой фотографии с дочерьми Путина сняли участниц первого состава группы «Стрелки», которую образовали в 1997 году.

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Издание «Медуза» отметило, что девочки на фотографиях похожи на Катерину Тихонову и Марию Воронцову, которых давно называют дочерьми Путина. При этом президент никогда публично этого не подтверждал и не опровергал. 

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Сергей Пугачев — бывший российский банкир, собственник Межпромбанка, лишившегося лицензии в 2010 году. В 2012 году предприниматель отказался от гражданства России, став гражданином Франции.

С 2014 года находится в международном розыске по делу о преднамеренном банкротстве Межпромбанка. Сам Пугачев утверждает, что в 1990-х дружил с Путиным и помог ему прийти к власти.

Владимир Путин Фотография

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