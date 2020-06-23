Сбежавший из России банкир Пугачев опубликовал детские фото дочерей Путина

Фотографии можно найти на сайте Сергея Пугачева в фотогалерее. На шести снимках видны дочери Путина в детстве. Их снимали вместе с сыновьями Пугачева Александром и Виктором. В подписи к одному из фото сказано: «Детская дружба — это навсегда!!! Александр Пугачев, Катерина и Мария Путины, Виктор, 2000-е», заметили «Открытые медиа».

На другой фотографии с дочерьми Путина сняли участниц первого состава группы «Стрелки», которую образовали в 1997 году.