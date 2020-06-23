В Краснодаре временно ограничили движение по улице 2-я Пятилетка

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре на время ремонта с 23 июня перекрыли улицу 2-я Пятилетка

Участок улицы 2-я Пятилетка протяженностью 770 метров от Ставропольской до Селезнева будут ремонтировать с 23 по 26 июня. На это время движение транспорта ограничили в обоих направлениях. Не сможет проехать и общественный транспорт. Водителям предложили объезжать дорогу по прилегающим улицам, уточнили в пресс-службе мэрии города.

«За трое суток специалисты уложат верхний слой асфальтобетонного покрытия дороги по всему участку», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара. 

Напомним, ранее в центре Краснодара стартовал ремонт улицы Буденного. Кроме того, 23 июня власти Краснодара рассказали о завершении ремонтных работ на улице Казачьей. Помимо дороги, там сделали канализационную сеть и отремонтировали дождеприемные колодцы.

Автомобили Дороги Краснодар Общественный транспорт Ремонт дорог

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Сбежавший из России банкир Пугачев опубликовал детские фото дочерей Путина
В Ейске арестовали депутата за митинг против поправок в Конституцию РФ
В Краснодаре временно ограничили движение по улице 2-я Пятилетка
Путин снова обратился к жителям России. Вот что он сказал
Еще по 10 тыс. рублей получат семьи с детьми до 16 лет
Семь девочек 14 лет и младше родили детей на Кубани в 2019 году

Лента новостей

Статьи

За свои 55 лет Валерий Меладзе тысячу раз обрывал провода

А что вы знаете о главном романтике российской эстрады?

Статьи Партнерский

Первая десятка

Как Абинский ЭлектроМеталлургический завод пришел к успеху

Реклама на портале