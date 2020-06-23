В Краснодаре временно ограничили движение по улице 2-я Пятилетка

В Краснодаре на время ремонта с 23 июня перекрыли улицу 2-я Пятилетка

Участок улицы 2-я Пятилетка протяженностью 770 метров от Ставропольской до Селезнева будут ремонтировать с 23 по 26 июня. На это время движение транспорта ограничили в обоих направлениях. Не сможет проехать и общественный транспорт. Водителям предложили объезжать дорогу по прилегающим улицам, уточнили в пресс-службе мэрии города.

«За трое суток специалисты уложат верхний слой асфальтобетонного покрытия дороги по всему участку», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.