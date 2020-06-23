Путин снова обратился к жителям России. Вот что он сказал

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с телеобращением, где рассказал о мерах поддержки жителей

Владимир Путин в своем обращении рассказал о повышении НДФЛ до 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей и предложил выплатить еще по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет. Семьи, где родители остались без работы, продолжат до конца лета получать по 3 тыс. рублей за каждого ребенка и повышенное пособие по безработице.

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Президент продлил спецвыплаты врачам на июль и август, а соцработникам — до 15 сентября, сообщил телеканал «360». Также Путин сказал:

  • распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге;
  • выделить 100 млрд рублей на программу льготного кредитования под 2% для компаний, пострадавших от коронавируса, при условии сохранения рабочих мест;
  • с 1 июля ввести налоговый режим самозанятости для всех регионов, при этом статус самозанятого можно будет получить с 16 лет;
  • снизить ставку страховых взносов в IT-сфере с 14% до 7,6% бессрочно. Налог на прибыль снизить с 20% до 3%;
  • выделить регионам еще 100 млрд рублей в рамках борьбы с коронавирусом;
  • выделить 100 млрд рублей на обновление дорожной сети;
  • что поправки в Конституцию вступят только, если их одобрят люди.
Владимир Путин Деньги Дети Ипотека Коронавирус Налоги

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