Путин снова обратился к жителям России. Вот что он сказал

Владимир Путин в своем обращении рассказал о повышении НДФЛ до 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей и предложил выплатить еще по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет. Семьи, где родители остались без работы, продолжат до конца лета получать по 3 тыс. рублей за каждого ребенка и повышенное пособие по безработице.