Один кубанский, один крымский и три ростовских вуза попали в рейтинг Forbes
Forbes 23 июня опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов
При составлении рейтинга Forbes журналисты оценивали вузы по нескольким критериям:
- По качеству образования (максимум 50 баллов). Здесь учитывали данные министерства образования России. Также впервые появился параметр «Качество преподавателей» (25 баллов), который состоит из уровня зарплаты педагога (10 баллов), наличия иностранных преподавателей (5 баллов) и соотношения преподавателей и студентов (10 баллов). В параметре «Международная деятельность» (15 баллов) учитывали долю иностранных студентов (5 баллов), зарубежные стажировки (5 баллов) и программы двойных дипломов (5 баллов). Кроме того, в качество образования вошел параметр «Уровень ЕГЭ» (10 баллов)
- По качеству выпускников (30 баллов). Журналисты направили запросы в более 100 крупных компаний и спросили, чьих выпускников фирмы наняли в 2019-2020 году. Также работодателям задали вопросы выпускники каких вузов за последние 5 лет получили повышение и кому отдается предпочтение при приеме на должность. Все полученные оценки Forbes суммировал и переводил в баллы. Максимум по каждому вопросу можно было получить 10 баллов.
- По фактору Forbes (20 баллов), который отражает элитарность учебного заведения. Учитывалось присутствие вуза в зарубежных рейтингах и наличие известных выпускников.
Таким образом, первые три места рейтинга заняли вузы Москвы: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ), пишет телеканал «360».
На юге выше всего расположились Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону (20 место) и Ростовский государственный университет путей сообщения (45 место). Кубанский государственный университет занял 58-ю строчку рейтинга и суммарно получил 21,14 балла. Также в рейтинг попали Донской государственный технический университет (62 место), Крымский федеральный университет имени Вернадского (67 место) и Пятигорский государственный университет (87 место).
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