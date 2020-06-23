КубГУ попал в рейтинг вузов по версии Forbes

На юге выше всего расположились Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону (20 место) и Ростовский государственный университет путей сообщения (45 место). Кубанский государственный университет занял 58-ю строчку рейтинга и суммарно получил 21,14 балла. Также в рейтинг попали Донской государственный технический университет (62 место), Крымский федеральный университет имени Вернадского (67 место) и Пятигорский государственный университет (87 место).

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