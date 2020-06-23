В аэропорту Симферополя после перелета женщина получила переноску с собакой в крови. Вот как отреагировал «Аэрофлот»

«Аэрофлот» 23 июня прокомментировал травмирование собаки при полете из Москвы в Симферополь

Накануне Кристина Ильичева написала в своем аккаунте в инстаграме, что ее мать прилетела с собакой в аэропорт Симферополя и получила перевозку в кровяных подтеках с грязью, также в крови была морда собаки. Девушка отметила, что никто не оказал ее матери помощи, «клетка просто стояла одна». По ее словам, сотрудники аэропорта заявили, что «это не их проблема» и перенаправили женщину к представителям авиакомпании (в «Аэрофлот»).

Ильичева рассказала, что собака жива, но находится в состоянии стресса — у животного повреждена морда, особенно пасть собаки, десна и зубы. Ее мать написала претензию в «Аэрофлот», а также подала заявление в полицию.

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин 23 июня заявил телеканалу «360», что клетку с пострадавшим псом закрепили на борту и следили за ее перемещением, а выгружали ее после приземления осторожно. «Мы отследили все передвижения клетки: она была аккуратно получена, колеса в соответствии с требованиями на время транспортировки были демонтированы, доставлена на борт, затем правильно закреплена и в полете не перемещалась, также аккуратно разгружена и доставлена в зону выдачи багажа», — рассказал Демин. Он добавил, что он сам собачник и догадывается, что собака повредила челюсть и зубы, когда пыталась вылезти из клетки, так как полет для нее стал серьезным стрессом.

Ильичева, однако, в своем следующем сообщении рассказывала, что собака приучена к перевозке, а за день до вылета ее мать проконсультировалась с ветеринаром, и он посоветовал дать животному успокоительное в полете.

Девушка объяснила, что животное не летело в салоне самолета, так как не проходит по весу — собака весит 8,6 кг. «Проблема не только в том, что животные во время перелета могут быть изувечены. Проблема еще в том, что животные не должны лететь в багаже, нужно чтобы максимальный вес увеличили для перевоза в салоне самолета», — подчеркнула девушка.

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Это не первая история о трамвировании животного во время перелета. Так, 24 января Максим Чумаченко летел «Аэрофлотом» из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Шереметьеве. Молодой человек вез в багажном отделении трех котов. Во время пересадки в Москве при получении багажа он узнал, что две переноски сломались, питомцы погибли от травм при транспортировке, а третья кошка получила обморожение.