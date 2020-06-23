На оплату труда врачей и медперсонала Кубани направят дополнительно почти полмиллиарда рублей за три года

Корректировкам подвергся бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Такая необходимость возникла в связи с тем, что он вырос на 482,5 млн рублей за счет трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Большую часть этих средств — 445,3 млн рублей — направят на софинансирование расходов медучреждений края по оплате труда врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.

Оставшиеся 37,2 млн рублей планируют использовать для стимулирующих денежных выплат медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профосмотров населения.