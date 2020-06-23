На оплату труда врачей и медперсонала Кубани направят дополнительно почти полмиллиарда рублей за три года
На очередной, 40-й сессии кубанского парламента 23 июня внесли изменения в бюджет территориального фонда медицинского страхования Краснодарского края
Корректировкам подвергся бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Такая необходимость возникла в связи с тем, что он вырос на 482,5 млн рублей за счет трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Большую часть этих средств — 445,3 млн рублей — направят на софинансирование расходов медучреждений края по оплате труда врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.
Оставшиеся 37,2 млн рублей планируют использовать для стимулирующих денежных выплат медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профосмотров населения.
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«Сегодня мы все с надеждой и благодарностью смотрим на людей в белых халатах, которые берегут нас от многих угроз. Без малого полмиллиарда рублей поступят в бюджет нашего территориального фонда обязательного медицинского страхования из средств Федерального ФОМС. Они пойдут на оплату труда врачей и среднего медперсонала, стимулирующие выплаты отдельным категориям медработников», — прокомментировал принятые изменения спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
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