На очередной сессии краевого Законодательного собрания во втором чтении депутаты приняли закон «О внесении изменений в статью 12.2 Закона Краснодарского края «О промышленной политике в Краснодарском крае». Информацию о нем представил вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов.

Среди ключевых требований — компании не должны находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, у них не должно быть неоплаченных налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по налоговому законодательству РФ.

«Принимаемый нами закон создает основу для конструктивного взаимодействия между органами власти края и бизнесом. Поддержка промышленного производства на Кубани — наш долгосрочный приоритет. Но предоставляя какие-то меры стимулирования за счет средств краевого бюджета, мы имеем право выдвигать к бизнесу и свои обоснованные требования. Тогда это будет не "игра в одни ворота", а взаимовыгодное партнерство», — пояснил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.