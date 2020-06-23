Ряду кубанских компаний уточнили требования для получения финансовой поддержки
23 июня депутаты ЗСК ввели дополнительные требования к управляющим компаниям технопарков
На очередной сессии краевого Законодательного собрания во втором чтении депутаты приняли закон «О внесении изменений в статью 12.2 Закона Краснодарского края «О промышленной политике в Краснодарском крае». Информацию о нем представил вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов.
Законом устанавливаются дополнительные требования к управляющим компаниям промышленных технопарков. Их выполнение позволит компаниям получить финансовую поддержку региона.
Инструменты, которые мы заслужили:
Среди ключевых требований — компании не должны находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, у них не должно быть неоплаченных налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по налоговому законодательству РФ.
«Принимаемый нами закон создает основу для конструктивного взаимодействия между органами власти края и бизнесом. Поддержка промышленного производства на Кубани — наш долгосрочный приоритет. Но предоставляя какие-то меры стимулирования за счет средств краевого бюджета, мы имеем право выдвигать к бизнесу и свои обоснованные требования. Тогда это будет не "игра в одни ворота", а взаимовыгодное партнерство», — пояснил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
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