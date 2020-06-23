Фонд «Вольное Дело» открыл в Усть-Лабинске памятник детям — узникам концлагерей

Краснодарский край

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22 июня фонд «Вольное Дело», основанный промышленником Олегом Дерипаской, открыл мемориал в память о детях, попавших в концлагеря во время Великой Отечественной войны

Памятник установлен в центре Усть-Лабинска. В церемонии открытия участвовали жители города, в детстве ставшие узниками концлагерей.

В основе памятника — огромный гранитный валун с очертаниями человеческого лица весом 6 тонн и высотой 2,5 метра. Его привезли с кавказского высокогорья. Камень заключен в колючую проволоку — символ неволи. Над камнем взлетают голуби, метафорически изображающие души погибших детей. На мемориале выведены слова: «Детям — узникам фашистских концлагерей. Выжившим и убитым».

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На открытии памятника присутствовали жительницы Усть-Лабинска Ольга Трифонкина, Раиса Крюкова и Мария Зоренко, детьми попавшие в концлагеря. Самую младшую из них забрали в лагерь, когда ей было два года, самую старшую — пятилетней. Мария Зоренко сегодня возглавляет «Союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» — в Усть-Лабинском районе их осталось 13 человек.

Проект памятника подготовил архитектор Валерий Лыков, художественные детали изготовил директор Усть-Лабинского историко-краеведческого музея Фуркат Байчибаев. Памятник установлен на территории воинского мемориала около Вечного огня. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и положили к подножию памятника венки и цветы.

«Вольное Дело» достраивает в Усть-Лабинске лицей для одаренных:

Фонд «Вольное Дело» реализует в Усть-Лабинске комплексную программу территориального развития. Она включает улучшение инфраструктуры, поддержку образования, здравоохранения и спорта и сохранение культурно-исторического наследия города. В 2019 году фонд завершил реставрацию Усть-Лабинской (Александровской) крепости, которая приобрела свой первоначальный вид и стала одной из главных городских достопримечательностей.

Великая Отечественная война Вольное дело Олег Дерипаска Памятники Усть-Лабинский район

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