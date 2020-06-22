В Анапе напали на журналиста, которая снимала снос дома

В Анапе в июне при сносе дома инвалида первой группы напали на журналиста, которая освещала эту тему

Что за дом снесли и почему? По данным издания «Анапа.Life», на муниципальном участке стоял муниципальный двухквартирный дом, где в одной из квартир жила инвалид первой группы Валентина Ананьева. Вторые ее соседи смогли приватизировать землю и стать собственниками. В 2019 году они вызвали службу, которая обрезала якобы аварийную газовую трубу, оставив Ананьеву без газа. «Справедливости ради надо сказать, что дом женщины-инвалида был пристроен к маленькому муниципальному жилищу и полностью благоустроен», — пишет издание.

Женщина 18 лет там жила и вовремя оплачивала все коммунальные услуги, что подтверждается квитанциями. Однако в 2019 году ей сообщили, что дома нет в реестре и нет заключенного договора на газоснабжение. В том же году состоялось несколько судебных заседаний, где суд постановил снести дом. «Остается только озвучить фамилию соседки, обладателя одной из долей лакомого земельного участка — Курганян Ирина Владимировна, заместитель начальника следственного отдела Анапы, подполковник юстиции», — сообщили «Анапа.Life»

Что случилось с журналистом? 17 июня по решению суда сносили дом, куда приехала журналистка газеты «Анапа» Надежда Андреева. По словам женщины, она представилась, показала удостоверение и зашла внутрь дома, где была хозяйка и приставы. Из здания уже все вынесли и журналист начала фотографировать и задавать вопросы пенсионерке, которая плакала и не хотела уходить. Андреева рассказала, что приставы пытались закрывать обзор для съемки, однако она продолжила фотографировать. После этого женщина вышла на улицу и увидела подготовленный экскаватор, а также собравшихся вокруг соседей и прохожих. Это журналист решила тоже сфотографировать.