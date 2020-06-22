На Бали погибла 18-летняя блогер-миллионерша Настя Тропицель

На Бали 21 июня разбилась на мотоцикле блогер-миллионерша из России Настя Тропицель

О гибели девушки сообщила в соцсетях ее мать. Позже ее молодой человек написал на своей странице, что она ехала на своем байке со скоростью около 80 км/ч, «как вдруг начался воблинг (сильные колебания, которые заставляют руль достаточно серьезно отклоняться), и байк улетел в бордюр». Он рассказал, что девушка погибла на месте.

На следующий день пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин подтвердил РИА «Новости», что россиянка Анастасия Зубрина (настоящее имя девушки) разбилась на мотоцикле 21 июня на Бали. «Консульский отдел занимается плотно этим ДТП, сотрудники консульского отдела поддерживают тесный контакт с родителями погибшей», — добавил Тетюшин.

Как сообщил телеканал «360», девушка начала вести блог о путешествиях на YouTube в 2013 году, когда ей было 12 лет. Со временем она стала развивать свою страницу в инстаграме, где рассказывала о тонкостях фриланса. Анастасия заявляла, что свой первый миллион она заработала в 15 лет.

С конца декабря девушка жила на Бали, там она начала встречаться с мотоинструктором, а после 18-летия купила себе байк.